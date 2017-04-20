Serdar Aziz, Bursaspor'dan Alacağı Parayı Kulüpte Bıraktı: Altyapı İçin Harcayın

Sezon başında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olan defans oyuncusu Serdar Aziz, yeşil-beyazlı kulüpten 80 bin Euro'luk alacağını altyapıda kullanılması şartıyla kulübe bıraktı.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal karşılığında Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz, eski kulübüne büyük bir jest yaptı.

KULÜP ZOR DURUMDAYDI

Bursaspor'dan alacağı olan ve vadesi geçen 80 bin Euro'yu altyapıdaki futbolcuların gelişimi için kullanılmak üzere Bursaspor'a bağışlayan Serdar Aziz'in bu davranışı mali açıdan zor günler geçiren Bursaspor yönetimini de memnun etti.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Bursaspor Başkanı Ali Ay, jestinden dolayı Serdar Aziz'e teşekkür ederek, paranın tamamının altyapı için harcanacağını söyledi.