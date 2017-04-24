Serçev'den "Çocuk ve Gençlik" Balosu
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar ve gençler için balo düzenlendi.
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar ve gençler için balo düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen "Çocuk ve Gençlik Balosu"na, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski TBMM başkanlarından Köksal Toptan, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy, serebral palsili çocuklar ve aileleri katıldı.
Başbakan Yardımcısı Türkeş, burada yaptığı konuşmada, SERÇEV'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği baloda bulunmaktan, çocukların hazırladığı konseri dinlemekten çok memnun olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık da serebral palsili çocukların anne babalarına ve eğitimcilerine teşekkürlerini ileterek, "Serebral palsi, eğitimcilerimizin ve anne babalarımızın sayesinde artık sorun olmaktan, hastalık olmaktan çıkıyor." dedi.
AK Parti olarak engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını ve bu düzenlemelerle eğitime katkıda bulunduklarını anlatan Çalık, Gökkuşağı okullarının sayısını artırmayı istediklerini söyledi. Çalık, serebral palsili çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.
SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy ise Türkiye'de 6 yüz bin serebral palsili yaşadığını belirterek, Gökkuşağı okullarının yaygınlaşacağını, böylece çocukların eğitim ve istihdam dışında kalmayacağını kaydetti. Ersoy, "Bizim çocuklarımız yapabiliyor, yeter ki inanalım." diye konuştu.
Çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikte, SERÇEV korosu şarkılar seslendirdi ve şiirler okundu.