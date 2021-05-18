Sercan Hamzaoğlu kimdir?
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Sercan Hamzaoğlu kimdir?

Sercan Hamzaoğlu kimdir?
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Geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıyla gündeme gelen ve koyu Fenerbahçeli olan Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı ile ilgili yazdığı yazıyla birlikte gündeme geldi. Peki Sercan Hamzaoğlu kimdir? Sercan Hamzaoğlu kaç yaşındadır?

Geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıyla Acun Ilıcalı'nın tepkisini çeken Sercan Hamzaoğlu, Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında anlaşmazlıklar olduğunu kaleme almıştı. Acun Ilıcalı tarafından tepkiyle karşılanan bu durum "Fitne sokmaya çalışıyorlar!" olarak değerlendirildi. Peki Sercan Hamzaoğlu kimdir?

SERCAN HAMZAOĞLU KİMDİR?

Sercan Hamzaoğlu, Sözcü gazetesinde spor yazarlığı ve muhabirliği yapmaktadır. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Sercan Hamzaoğlu son dönemde yazdığı yazıyla gündeme geldi.

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