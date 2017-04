Şerbetçi Otundan 12 Milyon Lira Gelir Bekleniyor

İBRAHİM ÖZTOSUN - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ilaç, unlu mamuller ile bira mayası olarak kullanılan şerbetçi otunun üreticileri ekime başlarken bu yıl yağışların iyi olması dolayısıyla hem üretimde hem de gelirde geçen seneye göre artış bekliyor.



Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Harun İpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların sürmesi nedeniyle ekimi ertelenen şerbetçi otunda üreticilerin, havaların ısınmasıyla tarlasına indiğini ve çalışmalara başladığını söyledi.



Nisan-mayıs aylarında iplikleme ve çıkan otları iplere sardırma çalışması yapan üreticilerin, geçen yıl bin 890 ton rekolteyle 10 milyon lira gelir elde ettiğini belirten İpar, "Şerbetçi otu rekoltesinin bu yıl 2 bin 100 ton olacağı tahmin ediliyor. Odaya kayıtlı bin 500 çiftçiden 530'unun ailesiyle kazanç elde ettiği şerbetçi otundan bu yıl 12 milyon lira gelir hedefleniyor." dedi.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş ise 2 bin 800 dekar alanda şerbetçi otu yetiştirildiğini belirterek, iplikleme, gübreleme ve sardırma işlemlerinin nisan ve mayıs aylarında yapıldığını söyledi.



Geçen yıl yüzde 30 üretim artışı olduğunu ifade eden Yoldaş, "Bu yıl araziler güzel yağış aldı. Çiftçilerimiz ürün bakımına dikkat ederlerse bu yıl üretimin biraz daha artacağını tahmin ediyoruz." dedi.



"Üretici alım fiyatından şikayetçi"



Şerbetçi otu üreticisi Şahin Ana da 5 dekarlık tarlasında yaklaşık 4 bin kök şerbetçi otu bulunduğunu, her köke çaprazlama 5-6 metre yüksekliğinde ikişer ip bağladıklarını anlattı.



İplikleme işlemi bitince mayıs ayında sardırma yapılacağını aktaran Ana, "Bu gerçekten çok meşakkatli bir iş. Çok emek istiyor. Sardırdığımız şerbetçi otları yukarıdaki tellere varınca ürünün iyi olması daha iyi koza yapması için altlardan 1 metre kadar yapraklarını yolmak istiyor. Düzgün bir ilaçlama ve gübreleme ile iyi ürün almaya çalışıyoruz. Masrafı çok olduğundan bizlere verilen fiyat kar ettirmiyor. İnşallah bu sezon emeğimizin karşılığını alırız. Şerbetçi otu Türkiye'de sadece ilçemizde yetişiyor. İlçemize has olan şerbetçi otu ile ilçemizin ismini duyurmak için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.



Üreticilerinden Lütfi Ünalan ise eşiyle 5 dekarlık alanda tüm köklere iplerin bağlanacağı kazıkları çakarken diğer yandan kökleri açtıklarını belirterek, "Şerbetçi otu bebek gibi bakım ister. Bakmazsan verim alamazsın." diye konuştu.