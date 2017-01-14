Serbest Tüketicilere Tedarikçilerini Denetleme Kolaylığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik piyasasında serbest tüketicilerin tedarikçileri ile imzaladıkları sözleşme sonrası mağduriyet yaşamamaları için özel bir portal oluşturulduğu bildirildi.



EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, serbest tüketicilerin bu portal üzerinden elektrik tüketim miktarlarını kontrol edebilecekleri ve tedarikçilerini denetleyebilecekleri kaydedildi.



Söz konusu portal üzerinden serbest tüketicilerin, elektrik tüketim değerlerinin yanı sıra sayaç okuma tarihleri, tedarikçilerine ilişkin bilgileri ve hali hazırda tedarikçi seçme hakkının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgileri görüntüleyebilecekleri bilgisi verildi.



Açıklamada, yakın geçmişte EPDK'nın internet sayfasında serbest tüketiciler için özel bir bölüm hazırladığı ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da serbest tüketici olan ve abonelik sözleşmesi imzalamaya hak kazanan vatandaşların, internet sayfasındaki söz konusu bölümü incelemeden sözleşme imzalamamaları uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.



Serbest tüketici olmaya hak kazanan tüketicilerin sözleşme imzalamadan önce dikkat etmesi gereken detaylarla ilgili açıklamada şunlara değinildi:



"Tedarikçinin EPDK'dan lisans almış bir şirket olup olmadığını EPDK'nın internet sayfasından kontrol edilmeli, küçük indirimler için büyük ve uzun vadeli taahhütlerin altına girilmemeli, önceki sözleşme süresi bitmeyen bir abonenin sözleşme süresi dolmadan fesih yoluna gitmesi ve yeni serbest tüketici sözleşmesi imzalaması ceza gerektirdiği için hak ve yükümlülükler çok iyi öğrenilmeli."



EPDK'nın 2017 yılı için serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaat olarak belirlemesiyle aylık ortalama 82 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler serbest tüketici olma hakkından yararlanabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre 8.4 milyon abone serbest tüketici olma ve elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip.