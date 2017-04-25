Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, euro ise 3,8880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5780 liradan, euro ise 3,8880 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan, 3,8860 liradan alınan euro ise 3,8880 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5920, liradan, euro ise 3,9040 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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