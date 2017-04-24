Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6020 liradan, euro ise 3,9120 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,60 liradan alınan dolar 3,6020 liradan, 3,91 liradan alınan euro ise 3,9120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6440, liradan, euro ise 3,90 liradan satılmıştı. - İSTANBUL