Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,6650 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6650 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan, 3,9240 liradan alınan euro ise 3,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6840, liradan, euro ise 3,9380 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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