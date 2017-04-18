Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan, 3,9440 liradan alınan euro ise 3,9460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6640, liradan, euro ise 3,9060 liradan satılmıştı. - İSTANBUL