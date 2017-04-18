Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7050 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7030 liradan alınan dolar 3,7050 liradan, 3,9440 liradan alınan euro ise 3,9460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6640, liradan, euro ise 3,9060 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
-
Türk vatandaşları bir bölgeye daha vizesiz girebilecek
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
-
Kredi kartında 75 milyon TL'lik vurgun!
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Referandumun ardından MHP'den toplu istifa geldi!
-
İşte referanduma en az katılan il