Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6520 liradan, euro ise 3,8780 liradan haftaya başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6500 liradan alınan dolar 3,6520 liradan, 3,8760 liradan alınan euro ise 3,8780 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6920, liradan, euro ise 3,9220 liradan satılmıştı. - İSTANBUL