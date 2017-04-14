Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,6690 liradan, euro ise 3,8950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6690 liradan, euro ise 3,8950 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6670 liradan alınan dolar 3,6690 liradan, 3,8930 liradan alınan euro ise 3,8950 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6740, liradan, euro ise 3,9060 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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