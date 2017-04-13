Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,6520 liradan, euro ise 3,9030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6520 liradan, euro ise 3,9030 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6520 liradan alınan dolar 3,6520 liradan, 3,9010 liradan alınan euro ise 3,9030 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6630, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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