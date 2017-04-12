Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,6970 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6970 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6950 liradan alınan dolar 3,6970 liradan, 3,9240 liradan alınan euro ise 3,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7140, liradan, euro ise 3,9420 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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