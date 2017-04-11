Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7280 liradan, euro ise 3,9480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7280 liradan, euro ise 3,9480 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7260 liradan alınan dolar 3,7280 liradan, 3,9460 liradan alınan euro ise 3,9480 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7260, liradan, euro ise 3,9500 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
-
Trafik sigortasında fiyatlar belli oldu! İşte ödenecek ücretler
-
Konuşmasına müjdeyle başlayınca meydan coştu
-
Dev firmanın tonlarca makarnasına el koydular! Kaçakçılıkla suçlanıyor
-
Cumhuriyet altını tarihi rekorunu kırdı!
-
İşte turizmin yeni alternatifi! Sadece Antalya'da var
-
Bakan müjdeyi verdi! Borçlar yeniden yapılandırılıyor
-
Asker pozundaki detay ortaya çıktı! Gömleğe dikkat