Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7280 liradan, euro ise 3,9480 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7260 liradan alınan dolar 3,7280 liradan, 3,9460 liradan alınan euro ise 3,9480 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7260, liradan, euro ise 3,9500 liradan satılmıştı. - İSTANBUL