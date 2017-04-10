Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7230 liradan, euro ise 3,9450 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7230 liradan, euro ise 3,9450 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7210 liradan alınan dolar 3,7230 liradan, 3,9430 liradan alınan euro ise 3,9450 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7310, liradan, euro ise 3,9650 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
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