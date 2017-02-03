Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 4,0260 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar 3,7420 liradan, 4,0240 liradan alınan euro ise 4,0260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7300, liradan, euro ise 4,0370 liradan satılmıştı. - İSTANBUL