Serbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 4,0260 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar 3,7420 liradan, 4,0240 liradan alınan euro ise 4,0260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7300, liradan, euro ise 4,0370 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 4,0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7420 liradan, euro ise 4,0260 liradan güne başladı.
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