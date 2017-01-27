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Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8920 liradan, euro ise 4,1510 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8920 liradan, euro ise 4,1510 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan, 4,1490 liradan alınan euro ise 4,1510 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8610, liradan, euro ise 4,1330 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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