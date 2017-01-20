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Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,0840 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,0840 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8220 liradan alınan dolar 3,8240 liradan, 4,0820 liradan alınan euro ise 4,0840 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8260, liradan, euro ise 4,0680 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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