Serbest piyasada dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,0840 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8220 liradan alınan dolar 3,8240 liradan, 4,0820 liradan alınan euro ise 4,0840 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8260, liradan, euro ise 4,0680 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,0840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,8240 liradan, euro ise 4,0840 liradan güne başladı.
-
Binlerce kişiye iyi haber! Maaşa 702 TL devlet desteği
-
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tadı çikolataya benziyor
-
Tehlike altındayız! İlk sırada terör, ikinci sırada siber saldırı
-
Resmi Gazete'de yayınlandı! Karşılıksız çekin her yaprağına bin 410 TL
-
Hızlı trende devrim! Tam 18 il birbirine bağlanıyor
-
Dünyaca ünlü plajı kimse istemiyor
-
Terörist durup durup aynı soruyu soruyor