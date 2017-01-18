Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,0340 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan, 4,0320 liradan alınan euro ise 4,0340 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7680, liradan, euro ise 4,0290 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,0340 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7730 liradan, euro ise 4,0340 liradan haftaya başladı.
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