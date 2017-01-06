Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6090 liradan, euro ise 3,82 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan, 3,8180 liradan alınan euro ise 3,82 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6250, liradan, euro ise 3,8210 liradan satılmıştı. - İSTANBUL