Serbest piyasada dolar 3,6090 liradan, euro ise 3,82 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan, 3,8180 liradan alınan euro ise 3,82 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6250, liradan, euro ise 3,8210 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,6090 liradan, euro ise 3,82 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6090 liradan, euro ise 3,82 liradan güne başladı.
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