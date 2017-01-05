Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Ara
BİST 76.144 %0,00
DOLAR 3,5727 %0,01
EURO 3,7478 %0,04
PARİTE 1,0523 %0,35
ALTIN 133,64 %-0,01
FAİZ 10,68 %-2,20
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,7580 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,7580 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan, 3,75 liradan alınan euro ise 3,7580 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5840, liradan, euro ise 3,7410 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>