Serbest piyasada dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,7580 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan, 3,75 liradan alınan euro ise 3,7580 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5840, liradan, euro ise 3,7410 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,7580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,7580 liradan güne başladı.
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