Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5890 liradan, euro ise 3,7340 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5870 liradan alınan dolar 3,5890 liradan, 3,73 liradan alınan euro ise 3,7340 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5840, liradan, euro ise 3,7250 liradan satılmıştı. - İSTANBUL