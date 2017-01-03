Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5380 liradan, euro ise 3,7090 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5360 liradan alınan dolar 3,5380 liradan, 3,70 liradan alınan euro ise 3,7090 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5400, liradan, euro ise 3,7060 liradan satılmıştı. - İSTANBUL