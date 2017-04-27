Dolar Merkez Bankası Kararı Sonrası Düşüşünü Sürdürüyor

Dolar/TL geçen haftayı tamamladığı 3.65'li seviyelerden hafta boyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi ve dün akşam saatlerinde 3.58 seviyesinde tamamladı. TL dün gelişmekte olan para birimlerinden yüzde 1 pozitif ayrışırken bu sabah güne 3.57 sınırında başladı. Dolar fiyatları gün içinde en düşük 3.5585 seviyesini görerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 23 Şubat'ta bu seviyeye gerilemişti. Dolar kuru saat 09.31 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5605 seviyesinden işlem gördü.

EURO'DA DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Euro/TL ise 3.89 seviyesinden güne başlarken, en düşük 3.8799 seviyesini gördü. Euro kuru aynı dakikalarda 3.8811 seviyesinden işlem gördü.

Bankacılar bu sabah itibarıyla kurda TCMB'nin dün attığı adımların ne kadarını likidite politikasına yansıtacağını izliyor.