Dolar Güne Düşüşle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar 3,5780 liradan, euro 3,8880 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 3,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9040 lira olmuştu.
-
Çalışanlar dikkat! Tazminatınızı yakmadan istifa edebilirsiniz
-
Milyonlarca ev kadını da artık emekli olabilecek
-
Merkez Bankası: Ekonomik olarak yavaş yavaş toparlanacağız
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Yılın bombası! Kardeşiyle ünlü şarkıcıyı evlendiriyor