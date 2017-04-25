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Dolar Güne Düşüşle Başladı
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Dolar Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar 3,5780 liradan, euro 3,8880 liradan güne başladı.

Dolar Güne Düşüşle Başladı

Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 3,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9040 lira olmuştu.

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