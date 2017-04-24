Dolar Haftaya Düşüşle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da haftaya düşüşle başlayan dolar 3,6020 liradan, euro 3,9120 liradan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6000 liradan alınan dolar 3,6020 liradan satılıyor. 3,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9000 lira olmuştu.
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