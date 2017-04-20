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Dolar 3,66 TL'den, Euro 3,93 TL'den Güne Başladı
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Dolar 3,66 TL'den, Euro 3,93 TL'den Güne Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 3,6690, euro 3,9390 liradan güne başladı.

Dolar 3,66 TL'den, Euro 3,93 TL'den Güne Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6670 liradan alınan dolar 3,6690 liradan satılıyor. 3,9370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9390 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6700 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9300 lira olmuştu.

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