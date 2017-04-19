Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650, avro 3,9260 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9380 lira olmuştu.