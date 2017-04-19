Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650, avro 3,9260 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650, avro 3,9260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9380 lira olmuştu.
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
Düşen helikopterde şehit olan hakimle ilgili acı detay: İlk göreviydi
-
YSK Başkanı'ndan itirazlarla ilgili açıklama!
-
Akşener'in yeni partisiyle ilgili bomba iddia!
-
Diyanet müfettişleri Kur'an kursundaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı
-
Birbirlerini ıslatıp dans ederken faciaya neden oldular: 258 ölü