Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6690, avro 3,8950 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6690, avro 3,8950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6670 liradan alınan dolar 3,6690 liradan satılıyor. 3,8930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6740 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9060 lira olmuştu.
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