Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6520, avro 3,9030 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6520, avro 3,9030 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6500 liradan alınan dolar 3,6520 liradan satılıyor. 3,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9030 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6630 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olmuştu.
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı
-
Referanduma 3 gün kala çarpıcı anket! Fark açılıyor
-
Protokol krizinin ardından salonu terk etti