Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6520, avro 3,9030 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6500 liradan alınan dolar 3,6520 liradan satılıyor. 3,9010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9030 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6630 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olmuştu.