Dolar Güne Düşüşle Başladı

Kapalıçarşı'da 3,6950 liradan alınan dolar 3,6970 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9420 lira olmuştu.