Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7280, avro 3,9480 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7280, avro 3,9480 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7260 liradan alınan dolar 3,7280 liradan satılıyor. 3,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7260 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9500 lira olmuştu.
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