Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7230, avro 3,9450 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7230, avro 3,9450 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7210 liradan alınan dolar 3,7230 liradan satılıyor. 3,9430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9450 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9650 lira olmuştu.
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