Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar 3,7420 liradan satılıyor. 4,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7300 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0370 lira olmuştu.
Dolar 3,74 TL, Euro 4,02 TL'den İşlem Gördü
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 3,74, euro 4,02 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7400 liradan alınan dolar 3,7420 liradan satılıyor. 4,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0260 lira olarak belirlendi.
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