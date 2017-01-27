İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920, avro 4,1510 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan satılıyor. 4,1490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1510 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1330 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920, avro 4,1510 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8920, avro 4,1510 liradan güne başladı.
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