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Piyasalarda Son Durum! Dolar, 3,77, Avro 4 TL ile Güne Başladı
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Piyasalarda Son Durum! Dolar, 3,77, Avro 4 TL ile Güne Başladı

Merkez'in dünkü adımları sonrası bir miktar gerileyen Dolar/TL 3.77 seviyelerinden işlem görürken, avro 4,0340 liradan güne başladı.

Piyasalarda Son Durum! Dolar, 3,77, Avro 4 TL ile Güne Başladı

İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7710 avro 4,0340 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan satılıyor. 4,0320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0290 lira olmuştu.

PİYASALARDA BUGÜN

Merkez Bankası'nın kurdaki sert hareketlerin önüne geçmek içni atabileceği adımlar piyasanın radarında olacak. Dün 3.81'e kadar yükselen kur Merkez Bankası'na dair haberlerin ardından 3.76'lı seviyelere gerilemişti. Kur bugün ise %0.5 civarında artışla 3.77 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD'de Aralık ayı TÜFE günün öne çıkan en önemli verisi olacak. Fed Başkanı Janet Yellen'in bugün TSİ 23:00'te konuşma yapması bekleniyor ancak uzmanlar konuşmanın piyasaya etkisinin sınırlı olabileceğini belirtiyor.

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