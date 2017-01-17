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Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7880 avro 4,0370 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada, dolar 3,7880 avro 4,0370 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan satılıyor. 4,0350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0370 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0090 lira olmuştu.

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