Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7680, avro 4,0030 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7660 liradan alınan dolar 3,7680 liradan satılıyor. 4,0010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0030 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7860 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0310 lira olmuştu.