İstanbul serbest piyasada dolar 3,8760, avro 4,1170 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8740 liradan alınan dolar 3,8760 liradan satılıyor. 4,1150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8820 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0820 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8760, avro 4,1170 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8760, avro 4,1170 liradan güne başladı.
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