Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8440, avro 4,0580 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,8420 liradan alınan dolar 3,8440 liradan satılıyor. 4,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7770 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9940 lira olmuştu.