Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6090 avro 3,8200 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan satılıyor. 3,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8200 lira olarak belirlendi.





Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8210 lira olmuştu.