İstanbul serbest piyasada dolar 3,5630, avro 3,7580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 3,7560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7410 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5630, avro 3,7580 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5630, avro 3,7580 liradan güne başladı.
-
408 bin emeklinin beklediği müjdeli haber geldi!
-
Uzmanlar uyardı yatırımcısı için satış fırsatı
-
İşte yerli helikopter 'ATAK'ın havalanacağı saat!
-
Kıyıya vurunca kaderine terk edildi!
-
Bin 500 kilo taşıyor, pilot olmadan uçabiliyor
-
Kamuya 60 bin personel alımının detayları belli oldu
-
Hazır olun! Yılın en kuvvetli kar yağışı geliyor