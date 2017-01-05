Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5630, avro 3,7580 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5610 liradan alınan dolar 3,5630 liradan satılıyor. 3,7560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7580 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7410 lira olmuştu.