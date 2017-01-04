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Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5890, avro 3,7340 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5890, avro 3,7340 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5870 liradan alınan dolar 3,5890 liradan satılıyor. 3,7320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7340 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7250 lira olmuştu.

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