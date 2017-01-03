İstanbul serbest piyasada dolar 3,5380, avro 3,7090 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5360 liradan alınan dolar 3,5380 liradan satılıyor. 3,7070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7090 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7060 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5380, avro 3,7090 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5380, avro 3,7090 liradan güne başladı.
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