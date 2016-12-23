İstanbul serbest piyasada dolar 3,5080, avro 3,6660 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5060 liradan alınan dolar 3,5080 liradan satılıyor. 3,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5140 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6700 lira olmuştu.
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5080, avro 3,6660 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5080, avro 3,6660 liradan güne başladı.
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