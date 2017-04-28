Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 144,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 969 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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