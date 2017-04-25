Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 981 liradan, 133,80 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,80 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 962 liradan, 471 liradan alınan Yarım Ziynet 481 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı. - İSTANBUL
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