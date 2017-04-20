Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 149,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 149,90 liradan, 986 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1003 liradan, 136,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 140,50 liradan, 964 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 984 liradan, 482 liradan alınan Yarım Ziynet 492 liradan, 241 liradan alınan Çeyrek Ziynet 246 liradan satılıyor. - İSTANBUL