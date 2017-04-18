Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 151,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151,70 liradan, 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,015 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 142 liradan, 976 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 996 liradan, 488 liradan alınan Yarım Ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satıldı.
(İHA)