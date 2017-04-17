Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 152 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 151,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 152 liradan, 1,000 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,017 liradan, 138,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 142,50 liradan, 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 997 liradan, 488 liradan alınan Yarım Ziynet 498 liradan, 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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